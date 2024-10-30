شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو هندى: مقترحات مصرية لوقف إطلاق النار فى غزة والمجتمع الدولى عليه التدخل لوقف حرب الإبادة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو هندى عضو مجلس النواب، إن القضية الفلسطينية هى القضية الأولى للدولة المصرية قيادة وشعبا، والقيادة السياسية حريصة طوال الوقت على طرح مبادرات ومقترحات لسرعة وقف إطلاق النار وتكثيف دخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح هندى، أن الرئيس السيسى أعلن خلال لقاء نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، أن القاهرة اقترحت وقفا لإطلاق النار لمدة يومين في غزة لتبادل 4 رهائن إسرائيليين مع بعض السجناء الفلسطينيين، ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع وصولا إلي إيقاف كامل لإطلاق النار، وهو ما يؤكد أن القاهرة طوال الوقت وفى كل اللقاءات والمناسبات والمؤتمرات حريصة على طرح حلول لوقف إطلاق النار.

وأشار هندي، إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا غير عادية لدعم القضية الفلسطينية لإنجاح مسار التفاوض بشأن وقف إطلاق النار، أن الرئيس السيسي يبذل جهودا غير عادية لحل القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها، وأن العالم يقدر الجهود المصرية المبذولة لدعم القضية الفلسطينية للتوصل لحلول سريعة لوقف إطلاق النار، ووصول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين، خاصة في ظل ما تسعى إليه دولة الاحتلال الإسرائيلي من حرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد النائب، "على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولى دور واضح فى وقف إطلاق النار، قائلا:" استمرار المجازر الاسرائيلية في غزة يضرب بعرض الحائط جميع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولى بضرورة التدخل لوقف حرب الإبادة".