شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: التحالف الوطنى قاطرة الخدمات فى محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة هناء أنيس رزق الله عضو مجلس النواب وعضو لجنة العلاقات الخارجية، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن التحالف الوطني يسعي بصفة مستمرة في تحسين مستوى الخدمات العامة وعلي رأسها الرعاية الصحية من خلال توفير خدمات طبية متميزة للمجتمعات المحلية، كما أن ذلك يتم ذلك عبر تنظيم قوافل طبية سواء كانت مجتمعة أو منفردة، تعمل على تقديم العلاج والفحوصات في أماكن قريبة من الأهالي.

وأشارت رزق الله فى بيان لها اليوم، إلى أن التحالف الوطني يدعم التحالف إنشاء وإدارة مؤسسات طبية من قبل جمعيات ومؤسسات أهلية، مما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية ويعزز من قدرة المجتمعات على الحصول على الرعاية اللازمة.

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن التحالف الوطني يتواجد في 27 محافظة، مما يضمن تغطيته لكافة المناطق، بما في ذلك الحدودية والنائية. على سبيل المثال، يضم الوادي الجديد 62 جمعية شريكة، بينما توجد في شمال سيناء 18 جمعية شريكة، وفي جنوب سيناء 34 جمعية شريكة.

وشددت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، علي أن تواجد التحالف في محافظات الجمهورية يعكس التزام التحالف بتقديم الخدمات والتنمية في جميع أنحاء البلاد، مما يساعد في تعزيز الاستجابة لاحتياجات المجتمعات المختلفة.

وأكدت النائبة هناء أنيس، أن التحالف يتمتع بعدة مميزات وعلي رأسها تنوع الكيانات حيث يضم التحالف مجموعة واسعة من الجمعيات الأهلية والاتحادات، مما يساهم في تعزيز التنوع في البرامج والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى التغطية الجغرافية حيث يتواجد التحالف الوطني في 27 محافظة، بما في ذلك المناطق الحدودية والنائية، مما يسهل الوصول إلى المجتمعات المحرومة، كما يتمتع التحالف الشراكة الفعالة حيث يشارك في التحالف عدد كبير من الكيانات، مما يعزز من فرص التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف.

ونوهت عضو لجنة العلاقات الخارجية، إلى أن من ضمن مميزات التحالف أيضا استجابة للاحتياجات المحلية حيث أنه يركز على تلبية احتياجات المجتمعات المحلية من خلال مشروعات موجهة ومناسبة للسياقات الثقافية والاجتماعية بالإضافة الي أنه دعم مستدام من خلال السعي إلى تقديم الدعم المستدام من خلال مبادرات تعليمية، صحية، واجتماعية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة والتي يكون لها التأثير الإيجابي الفعال لتعزيز التغيير الإيجابي في المجتمعات من خلال برامج تنموية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.

واستطردت النائبة، أن التحالف يتمتع بتعزيز العمل التطوعي من خلال التشجيع على المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي، مما يساهم في بناء روح التعاون والانتماء، كما أن هذه المميزات تجعل التحالف الوطني لاعبًا رئيسيًا في مجال التنمية والخدمات الاجتماعية في مصر.

واختتمت، أن التحالف يضم كيانات واتحادات مختلفة أبرزها الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وذلك في مجموعة متنوعة من الكيانات التنموية والخدمية، حيث يضم 34 كياناً وتشمل اتحادات وجمعيات أهلية كما أن من بين هذه الكيانات، يعتبر حيث يضم في عضويته 30 اتحاداً نوعياً و27 اتحاداً إقليمياً.

كما يتضمن التحالف أيضاً بيت الزكاة والصدقات المصري وجامعة القاهرة، مما يعكس تنوع الأهداف والأنشطة التي يسعى التحالف لتحقيقها في مجالات التنمية والخدمات الاجتماعية.