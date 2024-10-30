البديوي : دول مجلس التعاون تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال النيابات العامة والادعاء العام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال النيابات العامة والادعاء العام.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع السادس عشر للجنة أصحاب المعالي والنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون، أمس في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة النائب العام لدولة قطر -رئيس الدورة الحالية- الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وبحضور أصحاب المعالي والنواب العموم والمدعين العامين بدول المجلس.

ونوه معاليه بأن هذه الاجتماعات التي تُعقد في إطار العمل الخليجي المشترك تأتي تجسيدًا للرؤى الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-، لبذل المزيد من التقارب والتعاون والتكامل الخليجي تحقيقًا للأهداف السامية التي تأسس من أجلها المجلس.

كما أشار إلى الدور المهم للجنة أصحاب المعالي والنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون منذ إنشائها عام 2007 في تحقيق التكامل بين النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس، من خلال الإنجازات التي حققتها، مثل قواعد التعاون المشترك، ووثيقة مسقط لحماية الطفل، إضافة إلى وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في عمل النيابات العامة الصادرة في عام 2023، مشيدًا بمنجزات اللجنة التي أسهمت في توحيد الأنظمة والقوانين بين دول المجلس، وتعزيز التعاون لمواجهة الجرائم وملاحقة الجناة، وتبادل المعلومات والخبرات، وتنسيق المواقف في القضايا المشتركة.

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