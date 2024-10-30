الفلبين:ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية “ترامي” إلى 145 قتيلا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

أعلن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية “ترامي” التي ضربت الجزء الشمالي الشرقي من جزيرة “لوزون” مؤخرا إلى 145 قتيلا.

وأضاف المجلس – حسبما ذكرت قناة “إيه بي إس – سي بي إن” الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية – أنه لا يزال هناك 10 أشخاص في عداد المفقودين بسبب العاصفة المعروفة محليا باسم “كريستين” والتي تسببت حتى الآن في إصابة أكثر من مائة شخص وتشريد نحو مليون ألف شخص وتدمير الآلاف من المنازل والمحاصيل الزراعية بالإضافة إلى البنية التحتية.

وكان الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن قد تعهد بتقديم المساعدات اللازمة لسكان مقاطعة “كامارينس سور” الواقعة في منطقة “بيكول” الأكثر تضررا من العاصفة، مؤكدا أنه سيتم مواصلة تقديم الدعم اللازم للمتضررين سواء عبر الجو أو البر أو البحر.

وتضرب نحو 20 عاصفة وإعصارا كبيرا الفلبين أو المياه المحيطة بها كل عام، مما يتسبب في تدمير المنازل والبنية التحتية ومقتل عشرات المواطنين.

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