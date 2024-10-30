ترامب: لن أسمح لـ كامالا هاريس بدخول البيت الأبيض

الشارقة - اميمة ياسر -

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب، إن التضخم يمثل مشكلة خطيرة بالنسبة للأمريكيين.

وقال ترامب، أمام تجمع لأنصاره في ألينتاون اليوم الأربعاء، إن التهديد الأكبر للولايات المتحدة يتمثل في أزمة الهجرة، موضحا أن الإدارة الحالية هي المسؤلة عن تفاقمها.

وبحسب قناة “القاهرة الإخبارية”، أوضح ترامب، أنه في جميع استطلاعات الرأي، يتم إدراج التضخم والاقتصاد كقضايا ذات أولوية قصوى، وتذكر الحدود في المرتبة الثالثة.

وأكمل أن التضخم مدمر للجميع سواء المواطن أو الوطن، متابعا: “رغم ذلك أعتقد أن القضية الأخطر هي الحدود التي يدخل منها ملايين الأشخاص إلى بلادنا”.

وأشار إلى أنه سيعمل جاهدا على أن تكون الولايات المتحدة دولة عظمى مرة أخرى، مؤكدا الاهتمام بالاقتصاد.

وشدد ترامب على أنه لن يسمح بوصول منافسته الديمقراطية كامالا هاريس للبيت الأبيض لأنها تساعد المهاجرين ليصلوا إلى الولايات المتحدة.

وتحدث ترامب عن احتمالية فرض ضرائب على الصين أو أي دولة أخرى تصل إلى 200% لحماية الاقتصاد الأمريكي.