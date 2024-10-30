أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:30 من فجر يوم الاربعاء 30-10-2024 تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة العمرا جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية".
وفي بيان آخر، كشف الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من فجر يوم الاربعاء 30-10-2024 للمرة الثانية تجمعاً لقوات العدو الاسرائيلي في منطقة العمرا جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية".
وكشف الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من فجر يوم الاربعاء 30-10-2024 تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة اليعقوصة عند أطراف بلدة الخيام بصلية صاروخية".
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهدفنا مرتَين تجمعًا لجنود العدو بمنطقة العمرا جنوبي الخيام وتجمعًا آخر عند أطراف البلدة فجرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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