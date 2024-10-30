حزب الله: استهدفنا مرتَين تجمعًا لجنود العدو بمنطقة العمرا جنوبي الخيام وتجمعًا آخر عند أطراف البلدة فجرًا

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:30 من فجر يوم الاربعاء 30-10-2024 ‏تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة العمرا جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية".

وفي بيان آخر، كشف الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من فجر يوم الاربعاء 30-10-2024 ‏للمرة الثانية تجمعاً لقوات العدو الاسرائيلي في منطقة العمرا جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية".

وكشف الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من فجر يوم الاربعاء 30-10-2024 ‏تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة اليعقوصة عند أطراف بلدة الخيام بصلية صاروخية".