خارجية الأردن: مجزرة بيت لاهيا تعد خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي والاستهتار بحياة الفلسطينيين

اكدت وزارة الخارجية الأردنية، انه "ندين و نستنكر المجزرة الإسرائيلية الجديدة باستهداف مبنى سكني في بيت لاهيا"، معتبرة ان " مجزرة بيت لاهيا تعد خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي والاستهتار بحياة الفلسطينيين".

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