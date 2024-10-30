منصة إعلامية إسرائيلية: مقتل 80 جنديًا ومدنيًا إسرائيليًا منذ بداية تشرين الأول الحالي بينهم 33 جنديًا في جنوب لبنان

أفادت منصة إعلامية إسرائيلية عبر "تلغرام"، بأنه "منذ بداية شهر تشرين الاول 2024 سقط (قُتل) في المعارك 80 جنديا ومدنيا إسرائيليا خلال الحرب"، موضحة أنه قُتل 64 عنصرًا من القوات الامنية و16 مدنيا".

في التفاصيل، لفتت المنصة التي نشرت صور القتلى عبر "تلغرام" إلى أن هناك 33 جنديا سقطوا في المناورة البرية في جنوب لبنان و19 جنديا سقطوا في المناورة البرية في قطاع غزة.

وأضافت "هناك 4 جنود قتلوا نتيجة هجوم طائرة مسيرة في قاعدة غولاني، و3 جنود قتلوا من صواريخ حزب الله على حدود لبنان، وهناك جنديان قتلا من هجوم طائرة مسيرة من العراق".

وتابعت: "هناك عنصر من حرس الحدود قتل في هجوم بئر السبع وشرطي قتل في اطلاق نار على الطريق رقم 4"، لافتة إلى مقتل جندي في حادثة عملياتية في غلاف قطاع غزة.

وكشفت المنصة أن هناك "7 مدنيين قتلوا جراء هجمات صاروخية لحزب الله، و7 مدنيين قتلو في هجوم اطلاق النار في يافا، ومدني قتل في عملية طعن في الخضيرة، مدني قتل في عملية الدهس في غليلوت".