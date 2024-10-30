معاريف عن مسؤولين اسرائيليين: الادارة الاميركية تسعى لتحقيق إنجاز كبير قبل الانتخابات بصفقتي الاسرى ووقف اطلاق النار بلبنان

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مسؤولين إسرائيليين أن الإدارة الأميركية تزيد من انخراطها في ساحتين في آن واحد: الترويج لصفقة الأسرى في غزة وتحقيق اتفاق وقف إطلاق النار على الحدود الشمالية.

وذلك، بحسب المصادر، سعياً لتحقيق إنجاز كبير قبل الانتخابات الأميركية التي ستجرى بعد أيام.