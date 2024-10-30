هيئة البث الإسرائيلية: المسيرة التي انفجرت بالمنطقة الصناعية في نهاريا أصابت مصنعا ينتج مكونات الطائرات

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن "المسيرة التي انفجرت بالمنطقة الصناعية في نهاريا أصابت مصنعا ينتج مكونات الطائرات".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت بلدية نهاريا، عن "سماع دوي انفجار شمال المدينة وإصابة بأحد المصانع دون تفعيل صفارات الإنذار".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى ومحاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.