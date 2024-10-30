بلدية بيت لاهيا شمالي غزة: نطلق نداء استغاثة لإنقاذ ما بقي من المدينة التي تتعرض للقتل والإبادة

أعلنت بلدية بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، عن "إطلاق نداء استغاثة لإنقاذ ما بقي من المدينة التي تتعرض للقتل والإبادة الجماعية".

ولفتت إلى "أننا نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف الإبادة الجماعية شمالي القطاع".

وأمس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بلاغ، عن "93 شهيدا وأكثر من 40 مفقودا وعشرات الإصابات جراء قصف الاحتلال عمارة سكنية ببيت لاهيا تؤوي أكثر من 200 مدني".

ولفت إلى أن "الاحتلال كان يعلم أن العمارة السكنية ببيت لاهيا تؤوي عشرات النازحين وأن غالبيتهم من الأطفال والنساء".

ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.