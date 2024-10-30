النشرة: غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على بلدة شبعا

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأنه تعرضت قرابة الثامنة من صباح اليوم بلدة شبعا لعدوان جوي إسرائيلي واسع حيث استهدف الطيران الحربي محلة شعب القلب بغارة ، واتبعها بـ4 غارات على حي الوسطاني ، بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع طاول عدد من احياء البلدة ، وترافق مع رمايات من الاسلحة الرشاشة الثقيلة من مواقع العدو المشرفة.
واعتبارا من التاسعة الا ربع صباحا تجدد القصف المدفعي على بلدة شبعا، في وقت تعرضت مدينة الخيام لغارتين جويتين نفذهما الطيران الحربي المعادي، كما تعرضت بلدة كفرشوبا صباحا لسلسلة غارات جوية معادية
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