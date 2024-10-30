افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب عن "ان الطيران الخربي الاسرائيلي اغار صباحا على البياضة صور، وعلى بلدات يارين وطيرحرفا ومجدل زون واطراف القطراني جزين وعلى منطقة برغز حاصبيا"، مشيرا الى "قصف مدفعي اسرائيلي طاول بلدات الضهيرة والجبين وياري".
كما اشار الى "غارة اسرائيلية على بلدة الدوير ليلا، دمرت عدد من المنازل وجزء من مخفر الدرك".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الطيران الحربي الاسرائيلي شنّ غارات على عدّة مناطق في جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.