النشرة: الطيران الحربي الاسرائيلي شنّ غارات على عدّة مناطق في جنوب لبنان

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب عن "ان الطيران الخربي الاسرائيلي اغار صباحا على البياضة صور، وعلى بلدات يارين وطيرحرفا ومجدل زون واطراف القطراني جزين وعلى منطقة برغز حاصبيا"، مشيرا الى "قصف مدفعي اسرائيلي طاول بلدات الضهيرة والجبين وياري".

كما اشار الى "غارة اسرائيلية على بلدة الدوير ليلا، دمرت عدد من المنازل وجزء من مخفر الدرك".