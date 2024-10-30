توجه الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب إلى الجالية اللبنانية الأميركية، قائلًا في رسالة لهم: "خلال فترة إدارتي، حل السلام في الشرق الأوسط، وسوف نحل السلام مرة أخرى قريبا جدا".
وتابع في رسالة: "سأصلح المشاكل التي سببتها كامالا هاريس وجو بايدن وأوقف المعاناة والدمار في لبنان. أريد أن أرى الشرق الأوسط يعود إلى السلام الحقيقي، السلام الدائم، وسوف ننجزه بشكل صحيح حتى لا يتكرر كل 5 أو 10 سنوات".
وأضاف: "إنني أتطلع إلى العمل مع الجالية اللبنانية التي تعيش في الولايات المتحدة الأميركية لضمان سلامة وأمن شعب لبنان العظيم، صوتوا لترامب من أجل السلام".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب دعا الجالية اللبنانية الأميركية للتصويت له: سنحقق السلام في الشرق الأوسط قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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