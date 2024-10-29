مندوبة قطر بالامم المتحدة: مستمرون بالجهود الرامية لاستئناف المفاوضات التي تهدف لوقف الحرب في غزة

أكدت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أن "النقل القسري للسكان في شمال غزة من شأنه أن يرقى إلى أن يكون جريمة حرب"، معتبرة ان "ما يحدث حاليا في قطاع غزة يدل على محاولة لتدمير سبل الحياة فيه".

واكدت انه "نرفض محاولات استهداف وتشويه سمعة الأونروا"، مشيرة الى ان "دولة قطر مستمرة في جهودها الرامية لاستئناف المفاوضات التي تهدف لوقف الحرب في غزة".