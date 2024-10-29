أكدت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أن "النقل القسري للسكان في شمال غزة من شأنه أن يرقى إلى أن يكون جريمة حرب"، معتبرة ان "ما يحدث حاليا في قطاع غزة يدل على محاولة لتدمير سبل الحياة فيه".
واكدت انه "نرفض محاولات استهداف وتشويه سمعة الأونروا"، مشيرة الى ان "دولة قطر مستمرة في جهودها الرامية لاستئناف المفاوضات التي تهدف لوقف الحرب في غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر مندوبة قطر بالامم المتحدة: مستمرون بالجهود الرامية لاستئناف المفاوضات التي تهدف لوقف الحرب في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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