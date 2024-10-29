أفادت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر أجنبي يشارك في المحادثات، أن "استقالة أحد كبار أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي ليست علامة جيدة".
وكان قد أعلن أحد كبار أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي على نحو مفاجئ استقالته من منصبه، في ظل تعثر مباحثات التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وكانت قد ذكرت هيئة البث، أن "العميد أورين سيتر، نائب اللواء نيتسان ألون، مسؤول التفاوض من قبل الجيش الإسرائيلي، أعلن على حين غرة استقالته كعضو في فريق التفاوض".
وأوضحت الهيئة أن "سيتر"كان "ضالعا بشكل عميق في بلورة مخطط لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين (الأسرى الإسرائيليون في غزة) تبناه الرئيس الأميركي جو بايدن ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وقالت إن "التقديرات تشير إلى أن ""سيتر أعلن الاستقالة من منصبه على خلفية الجمود في المفاوضات".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث عن مصدر أجنبي يشارك في المحادثات: استقالة أحد كبار أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي ليست علامة جيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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