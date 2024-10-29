البنتاغون: لا نزال نعتقد أن هناك فرصة للتوصل لتسوية دبلوماسية في لبنان وسنواصل العمل من أجل تحقيق ذلك

أكدت وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" أن "هناك إمكانية لقيام إيران بالرد على الهجوم الإسرائيلي وعلينا الاستعداد لجميع حالات الطوارئ".

وكشف البنتاغون ان "وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن أكد في اتصاله أمس مع نظيره الاسرائيلي يوآف غالانت التزام واشنطن بالتوصل لوقف إطلاق النار بغزة والإفراج عن الرهائن".

واكد البنتاغون، أنه "لا نزال نعتقد أن هناك فرصة للتوصل لتسوية دبلوماسية في لبنان وسنواصل العمل من أجل تحقيق ذلك".