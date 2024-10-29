أردوغان: ليس بإمكان أحد أن يمنعنا من القضاء على أي تهديد لبلادنا سواء داخل حدودنا أو خارجها

أشار الرّئيس التّركي ​رجب طيب أردوغان​، في كلمة ألقاها خلال مراسم تسليم المروحيّة "غوكباي تي 625" في شركة "توساش" للصّناعات الدّفاعيّة في العاصمة أنقرة، إلى أنّ "الشّركات التّركيّة سجّلت 65 بالمئة من مبيعات المسيّرات الهجوميّة حول العالم منذ عام 2018 حتّى اليوم"، مشدّدًا على "مواصلة حكومته العمل حتّى تحقيق الرّؤية المتمثّلة باستقلال تركيا الكامل في مجال الصّناعات الدّفاعيّة، وقطع اعتمادها على الخارج".

وركّز على "أهميّة منظومات الدّفاع الجوّي التّركيّة في تحقيق أمن البلاد"، لافتًا إلى "وجود أكثر من ألف مشروع محلّي في مجال الصّناعات الدّفاعية، ومحفظة استثماريّة للمشاريع بقيمة 100 مليار دولار".

وعن الهجوم المسلّح الّذي تعرّضت له شركة "توساش" الأربعاء الماضي، أكّد أردوغان أنّ "مثل هذه الهجمات الغادرة لا تثني من عزيمة تركيا وتصميمها على مكافحة الإرهاب"، لافتًا إلى "أنّنا لسنا متهاونين أبدًا بشأن القضاء على التّهديدات الإرهابيّة ضدّ بلدنا في منابعها. أينما وجدنا تهديدًا لبلادنا، سواء داخل حدودنا أو خارجها، ليس بإمكان أحد أن يمنعنا من القضاء عليه"، جازمًا "أنّنا سنواصل نضالنا حتّى نصل إلى هدفنا في تحقيق دولة ومنطقة خالية من الإرهاب، ولن ننجرّ إلى مؤامرات أباطرة الإرهاب".