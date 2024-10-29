أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، أن "غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الاثنين 28 تشرين الاول 2024 اسفرت عن 82 شهيدا و 180 جريحا. وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 2792 شهيدا و 12772 جريحا".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 2792 شهيدا و12772 جريحا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 82 شهيدا و180 جريحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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