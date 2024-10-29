"حزب الله": استهدفنا ‏تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي في اليعقوصة ووطى الخيام وتل نحاس

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من غروب يوم الثلاثاء 29-10-2024 ‏تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة اليعقوصة عند أطراف بلدة الخيام بصلية صاروخية".‏ ‏

كذلك أعلن الحزب، في بيان ثان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:00 من مساء يوم الثلاثاء 29-10-2024 ‏تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) بصلية صاروخية".

هذا وأعلن أنه "استهدف عند الساعة 07:40 من مساء يوم الثلاثاء 29-10-2024 ‏تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي في تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا بصلية صاروخية".