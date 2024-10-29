ياسين: المفاوضات بمراحلها الأولى وأكثر من 1100 مركز إيواء للنازحين بلغت طاقتها الاستيعابية القصوى

أكّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ​ناصر ياسين​، "أنّنا نواجه تحدّيات كبيرة تتعلّق بالنّازحين، ولدينا أكثر من 1100 مركز إيواء للنّازحين بلغت طاقتها الاستيعابيّة القصوى".

وأشار، في تصريح لقناة "الجزيرة"، إلى أنّ "استمرار العدوان يفاقم أزمة النّزوح، خاصّةً مع بدء موسم الشّتاء"، لافتًا إلى أنّ "هناك تحدّيات تتعلّق بتأمين الغذاء لأكثر من 250 ألف نازح في مراكز الإيواء". وشدّد على أنّ "هناك تهديدات كبيرة لحركة قوافل المساعدات". وكشف "أنّنا تلقّينا تعهّدات بـ800 مليون دولار مساعدات، خلال مؤتمر باريس ونحتاج لتفعيلها"، موضحًا أنّه "تصلنا باستمرار مساعدات عبر الجوّ من عدد من الدّول العربيّة".

وركّز ياسين على أنّ "العدو يواصل انتهاك القوانين والقرارات الدّوليّة، وأنّ هناك مفاوضات يقودها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النّواب نبيه بري، لكنّها في مراحلها الأولى".