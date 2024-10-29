الدفاع المدني: السيطرة على النيران المندلعة منذ الأحد في أحراج روم- قيتولي- القبع- الحميصة

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني أنّ "عناصر ​الدفاع المدني​، معزّزين بالآليّات من مراكز متعدّدة، وبالتّعاون مع وحدات من الجيش اللبناني، تمكّنوا من السّيطرة على النّيران الّتي اندلعت منذ صباح الأحد الماضي، في أحراج روم- قيتولي- القبع- الحميصة في قضاء جزين".

وأشارت إلى أنّ "المدير العام للدّفاع المدني العميد ريمون خطار كان قد شددّ على العناصر لجهة ضرورة تكثيف الجهود لإخماد النّيران، نظرًا لما أظهره مؤشّر احتمال نشوب حرائق الغابات من مخاطر مرتقبة"، موضحةً أنّه "اعتُمدت الخطط الفاعلة، الّتي أسفرت عن السّيطرة على الحريق، بالرّغم من التّحدّيات القاهرة الّتي اعترضت مسار عمليّات الإطفاء (سرعة الهواء، انعدام الطّرق بين الأحراج ، وعورة التّضاريس وشدّة المنحدرات)، وذلك بمتابعة من وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي".

ولفتت المديريّة إلى أنّ "العناصر نجحوا في إبعاد خطر النّيران عن المنازل المجاورة. وفي هذه الأثناء، تستمر عمليّات المراقبة والتّبريد، للحؤول دون تجدّد الحريق".