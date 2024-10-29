الجيش الإسرائيلي زعم أن "حزب الله" أطلق صاروخاً من الحلوسية الفوقا فأصاب المقر الرئيسي لليونيفيل

زعم الجيش الإسرائيلي، أن "حزب الله أطلق صاروخاً في وقت سابق من اليوم من منطقة الحلوسية الفوقا فأصاب المقر الرئيسي لقوات اليونيفيل".

وكان قد أشار المستشار النمساوي كارل نيهامر، الى أننا "ندين بأشد العبارات الحادث الخطير للغاية الذي وقع اليوم لقوات اليونيفيل وأدى لإصابة جنودنا"، لافتاً الى أننا "نطالب بتوضيح سريع للظروف التي أدت إلى إصابة جنودنا العاملين في قوة اليونيفيل بلبنان".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع النمساوية، في بيان، عن "إصابة 8 جنود نمساويين من قوات اليونيفيل في هجوم صاروخي على الناقورة"، واوضحت بان "لا إصابات خطيرة".

ولفتت وزارة الدفاع النمساوية الى ان "مصدر الهجوم ليس واضحا في الوقت الراهن"، واردفت "نندد بالهجوم بشدة، ومن غير المقبول تعريض قوات الأمم المتحدة للخطر".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف قوات "يونيفيل" جنوب لبنان، حيث أطلق في مطلع الشهر الحالي قذيفة مدفعية على المدخل الرئيسي لمركز القيادة بالناقورة، بينما استهدفت دبابة ميركافا أحد أبراج المراقبة على الخط العام الذي يربط صور بالناقورة، مما أسفر عن إصابة جنود من الكتيبة السريلانكية وتسبب في أضرار بمدخل المركز.