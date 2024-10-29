أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً بلدة النبطية الفوقا، بلدة الشرقية، كفرتبنيت، مفرق بلدة زوطر، ومدينةالنبطية وسط المدينة".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": سلسلة غارات إسرائيلية على مدينة النبطية والقرى المجاورة لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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