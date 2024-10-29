زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن "قوات لواء جولاني تعتقل قائد منطقة عيتا الشعب في حزب الله وعناصر آخرين من قوة الرضوان". كذلك زعم أدعي، أن "التحقيق معهم أسفر عن كشف وتدمير الكثير من الأهداف في المنطقة خلال أنشطة قوات الفرقة 36 في جنوب لبنان قبل أسبوعيْن"، مدعياً أنه " قوة من لواء جولاني وبناء على معلومات استخبارية عثرت فتحة نفق تقع داخل مقر قيادة عسكري في المنطقة تواجد في داخله عدد من العناصر ومن ضمنهم القائم بأعمال قائد منطقة عيتا الشعب في حزب الله المدعو حسن عقيل جواد"، مضيفاً "تم القبض عليهم واعتقالهم واقتيادهم للتحقيق من قبل محققي وحدة 504 ومن ثم مواصلة التحقيق معهم داخل الأراضي الاسرائيلية".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي زعم أنه اعتقل قائد منطقة عيتا الشعب في "حزب الله" وعناصر آخرين من قوة الرضوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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