قماطي: كل الشواغر في الهيكل القيادي لحزب الله ملئت وانتخاب الشيخ قاسم لا يرتبط بتطور سياسي

أشار نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي، الى ان "كل الشواغر في الهيكل القيادي لحزب الله ملئت"، مؤكدا ان "إعلان شغل الشيخ نعيم قاسم منصب الأمين العام لا يرتبط بتطور سياسي".

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