أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي على حارة صيدا هذا المساء، أدّت في حصيلة أوّليّة إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة وثلاثين آخرين بجروح"، مشيرًا إلى أنّ "أعمال رفع الأنقاض لا تزال مستمرّةً حتّى السّاعة".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 5 شهداء و33 جريحًا بحصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على حارة صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.