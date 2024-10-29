قوى الأمن نعت الرقيب علي صفي الدين: استشهد بغارة استهدفت سيارته في العامرية- صور

نعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، "شهيدها الرّقيب علي يوسف صفي الدين، الّذي استشهد بتاريخ 2024-10-29، بغارة نفّذها العدو الإسرائيلي استهدفت سيّارته في أثناء مروره في محلّة العامرية- صور".
وأشارت في بلاغ، إلى "نبذة عن حياة الشّهيد، ومراحل خدمته العسكريّة في سلك قوى الأمن الدّاخلي:
- الاسم والشّهرة: علي يوسف صفي الدين.
- تاريخ الولادة ومكانها: 1994-03-24، حي الرمل- النّبطيّة.
- الوضع العائلي: متأهّل.
- دخل السّلك بتاريخ 2016-05-16، ورُقِّيَ إلى رتبة عريف بتاريخ 2020-12-31.
- رُقِّيَ إلى رتبة رقيب بعد الاستشهاد.
- خدم في: مجموعة محاكم ونظارات سراي صيدا- فصيلة صيدا- شعبة المعلومات- سرية صور.
- مُنح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى- الميداليّة العسكريّة- ميدالية الأمن الدّاخلي وميداليّة الجدارة- وسام الاستحقاق اللّبناني من الدّرجة الرّابعة.
- مُنح التنويهات التّالية: تنويه خطّي صادر عن المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي".
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