رعية إهدن زغرتا نفت خبرًا عن تهديد بالقتل وُجّه لكهنتها والأهالي إن لم يتوقفوا عن إحياء الاحتفالات

نفت رعية إهدن زغرتا، "الخبر المُتداول على إحدى صفحات مواقع التّواصل الاجتماعي، ومفاده أنّ تهديدًا بالقتل وُجّه إلى كهنة الرّعيّة وأهالي المنطقة، إن لم يتوقّفوا عن إحياء الاحتفالات في المنطقة"، مؤكّدةً أنّ "هذا الخبر عار عن الصّحة جملةً وتفصيلًا"، داعيةً النّاشطين على منصّات التّواصل الاجتماعي إلى "توخّي الدّقّة في نشر أخبارهم المغلوطة، الّتي من شأنها إثارة النّعرات الطّائفيّة". ​​​​​​

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