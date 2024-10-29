"النشرة": 4 شهداء كحصيلة أولية جراء غارة إسرائيلية على حارة صيدا

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأن "قرابة السادسة من مساء اليوم شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية غارتين على مبنى سكني في بلدة حارة صيدا مطلقة عددا من الصواريخ بالقرب من ثكنة محمد زغيب العسكرية وهي الغارة الثانية التي تشنها اسرائيل على البلدة".

وأعلن المراسل، أن "الغارة أدت الى تدمير ثلاثة مباني يقطنها اهالي من البلدة ومن النازحين الجنوبيين، وفور وقوع الغارة هرعت الى المكان فرق الدفاع المدني وسيارات الاسعاف وبدات برفع الانقاض ونقل المصابين".

وعلم حتى الان عن نقل ٤ شهداء وعدد من الجرحى الى مستشفيات مدينة صيدا التي اعلنت عن حاجتها لوحدات دم من كافة الفئات.

فيما ضرب الحيش اللبناني طوقا امنيا لتسهيل وصولا فرق الانقاذ والاسعاف وحفاظا على سلامة المواطنين.