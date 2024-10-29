شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين ينعى الفنان حسن يوسف: قدم فنا راقيا والان مع تفاصيل الخبر

نعى الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والاسئ وفاة الفنان القديد حسن يوسف الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 90 عاما.

وقال نقيب الإعلاميين إن الفنان القدير كان من الفنانين المتميزين الذين قدموا فنا راقيا ساهم بشكل كبير في عقل ووجدان المشاهد المصري.

وأضاف سعدة أن الراحل اشتهر في فترة الستينيات بأدوار «الولد الشقي»و قدم عددا كبيرا من الأفلام السينمائية المصرية من أهمها "أنا حرة" و"في بيتنا رجل" و"الخطايا" و"الباب المفتوح"و"شاطئ المرح" و"السيرك" و"أم العروسة".

كما جسد الفنان الراحل شخصيات دينية مرموقة في مسلسلاته أمثال "الإمام المراغي" و"الإمام النسائي"، أما دوره الأشهر والأكبر فكان بتجسيد شخصية الشيخ محمد متولي الشعراوي في مسلسل "إمام الدعاة"،رحم الله الفنان القدير حسن يوسف واسكنه فسيح جناته.

ودعا نقيب الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.