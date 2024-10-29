الحرية المصرى: قمة الإبداع الإعلامى منصة لتبادل الخبرات بين المشاركين دوليا

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القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور عيد عبد الهادى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصرى، بانطلاق النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامى للشباب العربي تحت عنوان “إعلام يلهم.. شباب يبدع”، قائلا" أن الإعلام له دور قوى وهام فى بناء وعى الشباب وتوجيههم نحو مستقبل أفضل، وإقامة مثل هذه الفعاليات يعزز من دوره نحو الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة نحو بناء المجتمعات و تعزيز دوره المنوط به".

وأكد عبد الهادى، على هامش مشاركته فى فعاليات قمة الإبداع الإعلامى، أن جلسات القمة المختلفة على مدار اليومين، أسمهت فى تبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف الدول، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية المختلفة، بما يمثل خطوة نحو تطوير الإعلام متكامل يسهم فى تنمية الوعى للشباب العربى فى ظل التحولات الكبيرة التى يشهدها مجال الإعلام.



وقال عبد الهادى، إن تطرق جلسات القمة ومناقشة استخدام الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا والتركيز عليه، يسهم فى تطوير محتوى إعلامى متطور، وتحقيق نقلة نوعية تتواكب مع التقدم التكنولوجى المتسارع، و تستهدف اكتشاف الطاقات الإبداعية للشباب العربى وتعزيز فرص التواصل فيما بينهم، بصورة تتماشى مع القيم المهنية والأخلاقية للعمل الإعلامى وللمجتمع العربى، مضيفا أن الإعلام هو شريك رئيسى فى صناعة الوعى وتشكيل الرؤية من خلال مناقشة القضايا الكبرى.