شكرا لقرائتكم خبر عن إسكان الشيوخ: نسبة المساحة المعمورة بالسكان بلغت 13.6% وده إنجاز حقيقى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن وزارة الإسكان على مدار السنوات السابقة نفذت عدد من المشروعات القومية التى يفخر بها الجميع.

وتابع سعيد، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ: "إن في عام 2014 كان هناك هدف لزيادة الرقعة المأهولة بالسكان مع تطوير الرقعة القديمة بالفعل، واليوم 13.6% هى المساحة المعمورة بالسكان، حيث تضاعفت المساحة وهو ما يعكس الجهود التى بذلتها ولا تزال وزارة الإسكان.

وتابع سعيد:" لدينا 4676 قرية تتمتع بخدمات الصرف الصحي، وقريبا الوصول لـ 100٪ من القرى وفقا لمراحل تنفيذ مبادرة حياة كريمة، ولا يوجد منطقة غير آمنة على مستوى الدولة".

يحضر الاجتماع المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارة وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.