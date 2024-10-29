شبورة ورياح وفرص لأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح معتدلة أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 26 18

العاصمة الإدارية 27 17

6 أكتوبر 27 16

بنها 26 17

دمنهور 25 18

وادي النطرون 27 18

كفر الشيخ 25 16

المنصورة 27 17

الزقازيق 27 18

شبين الكوم 26 17

طنطا 25 17

دمياط 26 21

بورسعيد 26 22

الإسماعيلية 28 16

السويس 28 17

العريش 25 17

رفح 25 15

رأس سدر 27 17

نخل 27 10

كاترين 24 8

الطور 28 17

طابا 25 16

شرم الشيخ 32 24

الإسكندرية 26 19

العلمين 26 19

مطروح 24 20

السلوم 25 18

سيوة 26 15

رأس غارب 32 22

الغردقة 32 21

سفاجا 32 21

مرسى علم 31 22

شلاتين 31 21

حلايب 30 21

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 30 21

الفيوم 27 16

بني سويف 27 16

المنيا 27 15

أسيوط 28 14

سوهاج 29 15

قنا 30 15

الأقصر 31 16

أسوان 32 17

الوادى الجديد 28 16

أبوسمبل 32 17