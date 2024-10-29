لبحث رد مشترك على إسرائيل.. الأردن يدعو لاجتماع طارئ للجامعة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

دعت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث رد مشترك على إقرار الكنيست حظر الأونروا بفلسطين المحتلة.

وأقر البرلمان الإسرائيلي قانونين قد يمنعان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تعد المزود الرئيسي للمساعدات إلى غزة، من مواصلة عملها.

ويحظر القانونان عمل وكالة أونروا، ويقطعان جميع العلاقات بينها وبين الحكومة الإسرائيلية.

ويأتي ذلك تتويجا لحملة طويلة الأمد ضد الوكالة، التي تزعم إسرائيل أنها مخترقة من جانب حماس. إلا أن المؤيدين يقولون إن الهدف الحقيقي لإسرائيل هو تهميش قضية اللاجئين الفلسطينيين.