"النشرة": غارات إسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي اغار مستهدفاً الخيام، تل نحاس، طيرحرفا، مجدلزون، مروحين، قاقعيّة الجسر، الجبّين ، شيحين، الرمادية، الضهيرة، والدوير".

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