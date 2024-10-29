المقداد: "حزب الله" تعافى ولا يمكن الحديث عن اتفاق ومفاوضات قبل وقف العدوان على لبنان

لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب علي المقداد، إلى أنّ "بانتخاب الشّيخ نعيم قاسم أمينًا عامًا لـ"حزب الله"، يقول الحزب للعالم إنّه قد تعافى، وهذا الانتخاب جاء في وقته ومكانه، وسترون أشياء جديدةً في المستقبل".
وأكّد، في تصريح لقناة "الميادين"، أنّه "لا يمكن الحديث عن أي اتفاق ومفاوضات قبل وقف العدوان الوحشي على لبنان. فليوقفوا العدوان على لبنان، ولكلّ حادث حديث"، موضحًا "أنّنا كـ"حزب الله" لا نبحث في موضوع وقف إطلاق النّار مع أحد، لأنّ هذا الموضوع يتولّاه رئيس مجلس النّواب نبيه بري". وشدّد على أنّه "لولا الميدان وقوّة الأخوة المجاهدين، لما سمعنا كلامًا إسرائيليًّا وأميركيًّا عن وقف إطلاق النّار".
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