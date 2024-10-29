وزارة الصحة نشرت لوائح بالأدوية الموزعة على مراكز الرعاية للنازحين: تسليم نحو مليونَي علبة حتى الآن

نشرت ​وزارة الصحة العامة​ لوائح تفصيليّة بكميّات الأدوية الّتي تمّ تلقّيها بهبات ومساعدات للبنان، ويتمّ توزيعها على مراكز الرّعاية الصّحيّة الأوّليّة، الّتي تقدّم الخدمات للنّازحين في كلّ من المحافظات اللّبنانيّة.

كما نشرت لوائح بحزم أدوية الأمراض المزمنة الّتي يتمّ توزيعها على مراكز الرّعاية، من ضمن برنامج "تعاون" مع منظمة الصحة العالمية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وبلغ الحجم الإجمالي لعلب الأدوية الّتي تمّ تسليمها حتّى الآن 2,159,408.

وأوضحت الوزارة أنّه سيتمّ نشر هذه اللّوائح بشكل دوري، حرصًا على إبقاء الرّأي العام والمعنيّين على اطّلاع، مشيرةً إلى أنّ اللّوائح موجودة على الموقع الإلكتروني للوزارة.