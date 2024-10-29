حريق في قطعة أرض على المسلك الشرقي لأوتوستراد جونية

اندلع حريق في قطعة أرض فيها قصب وأعشاب على المسلك الشّرقي لأوتوستراد جونية، قرب جسر السولديني، ممّا تسبّب بازدحام للسّير في المنطقة.

وقد حضرت سيّارة تابعة للدّفاع المدني لإطفاء الحريق، كما حضر عناصر من قوى الأمن الدّاخلي لتنظيم حركة المرور.