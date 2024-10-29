أشار المستشار النمساوي كارل نيهامر، الى أننا "ندين بأشد العبارات الحادث الخطير للغاية الذي وقع اليوم لقوات اليونيفيل وأدى لإصابة جنودنا"، لافتاً الى أننا "نطالب بتوضيح سريع للظروف التي أدت إلى إصابة جنودنا العاملين في قوة اليونيفيل بلبنان".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع النمساوية، في بيان، عن "إصابة 8 جنود نمساويين من قوات اليونيفيل في هجوم صاروخي على الناقورة"، واوضحت بان "لا إصابات خطيرة".
ولفتت وزارة الدفاع النمساوية الى ان "مصدر الهجوم ليس واضحا في الوقت الراهن"، واردفت "نندد بالهجوم بشدة، ومن غير المقبول تعريض قوات الأمم المتحدة للخطر".
كانت هذه تفاصيل خبر المستشار النمساوي: نطالب بتوضيح سريع للظروف التي أدت إلى إصابة جنودنا العاملين في قوة "اليونيفيل" بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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