حزب الله: استهدفنا مستعمرات كابري وبرعام وزرعيت بصليات صاروخية

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:05 من غروب يوم الثلاثاء 29-10-2024 ‏مستعمرة كابري بصلية صاروخية".‏

وفي بيان آخر، اعلن الحزب انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من غروب يوم الثلاثاء 29-10-2024 ‏تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة برعام بصلية صاروخية". ‏

كما أعلن الحزب انه استهدف مستعمرة زرعيت بصلية صاروخية.