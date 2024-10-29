أ ف ب: روسيا أعلنت إجراء مناورات عسكرية نووية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أجرت مناورات عسكرية نووية جديدة تحت إشراف الرئيس فلاديمير بوتين الذي تحدث قبل فترة قصيرة عن إمكان اللجوء إلى هذه الأسلحة في إطار النزاع في أوكرانيا ومع الدول الغربية.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنها "حققت بالكامل" الأهداف المحددة خلال هذه المناورات التي تضمنت "إطلاق صواريخ بالستية وصواريخ كروز" وشاركت فيها قوات "الردع البرية والبحرية والجوية". وأضافت "كل الصواريخ أصابت أهدافها".
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