يسرائيل هيوم عن مسؤول سياسي: الجدول الزمني لنهاية الحملة في لبنان قريب ويتضمن أسابيع قليلة

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول سياسي، تأكيده أن "الجدول الزمني لنهاية الحملة في لبنان قريب ويتضمن أسابيع قليلة". وأكد المسؤول السياسي ان "الاتفاق سيستند للقرار 1701 ودعم أمريكي لعمل إسرائيل ضد نقل أسلحة إيرانية للبنان"، مشددا على ان "الاتفاق سيؤمن دعما أميركيا لعمل إسرائيل على منع حزب الله من الاقتراب إلى الحدود".

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