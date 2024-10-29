هيئة البث الإسرائيلية: نتانياهو سيعقد اجتماعا اليوم لبحث كيفية التوصل لحل دبلوماسي للحرب بلبنان

كشفت هيئة البث الإسرائيليّة، أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ سيعقد اجتماعًا اليوم، لبحث كيفيّة التّوصّل إلى حلّ دبلوماسي للحرب في ​لبنان​".

وكانت قد نقلت الهيئة عن مصادر مطّلعة، في وقت سابق اليوم، أنّ "نتانياهو يدرس إجراء تغييرات في فريق التّفاوض بشأن الأسرى"، كاشفةً عن "ضغوط لإقالة مسؤول ملف الأسرى، بعد استقالة نائبه".

كما أشارت وكالة "أسوشيتد برس" نقلًا عن مسؤول إسرائيلي أمس، إلى أنّ "نتانياهو أعرب عن حماسه للاقتراح المصري بشأن غزة، في اجتماعه مع حزب "الليكود"، وقد أبلغ نوّاب حزبه بأنّه سيعمل بالاقتراح المصري على الفور".