أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الى ان "هناك علاقة عميقة بين هجومنا في إيران وما يحدث في حزب الله"، معتبرا ان "إنجازات الجيش ضد حزب الله وسائر المنظمات مثيرة للإعجاب".
وشدد غالانت على ان "إيران تدرك أن حزب الله ليس لديه القدرة على الرد وحزب الله يعلم أنه لا يمكنه الاعتماد على إيران"، لافتا الى ان "تقديراتنا تشير إلى أن حزب الله ما زال يمتلك نحو 20% من قدراته الصاروخية لكنها موجودة بشكل غير منظم".
واضاف :"قضينا على تسلسل القيادة والسيطرة بحزب الله في الجانبين السياسي والعسكري بطريقة مثيرة للإعجاب".
كانت هذه تفاصيل خبر غالانت: تقديراتنا تشير إلى أن حزب الله ما زال يمتلك نحو 20 بالمئة من قدراته الصاروخية لكنها موجودة بشكل غير منظم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.