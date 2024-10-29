غالانت: تقديراتنا تشير إلى أن حزب الله ما زال يمتلك نحو 20 بالمئة من قدراته الصاروخية لكنها موجودة بشكل غير منظم

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الى ان "هناك علاقة عميقة بين هجومنا في إيران وما يحدث في حزب الله"، معتبرا ان "إنجازات الجيش ضد حزب الله وسائر المنظمات مثيرة للإعجاب".

وشدد غالانت على ان "إيران تدرك أن حزب الله ليس لديه القدرة على الرد وحزب الله يعلم أنه لا يمكنه الاعتماد على إيران"، لافتا الى ان "تقديراتنا تشير إلى أن حزب الله ما زال يمتلك نحو 20% من قدراته الصاروخية لكنها موجودة بشكل غير منظم".

واضاف :"قضينا على تسلسل القيادة والسيطرة بحزب الله في الجانبين السياسي والعسكري بطريقة مثيرة للإعجاب".