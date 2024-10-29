البابا تواضروس الثاني يبحث مع سفيرة الإمارات أهمية إحلال السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، السفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر، والوفد المرافق لها.

تناول اللقاء أهمية السلام والعمل على نبذ العنف، حيث أشارت السفيرة الإماراتية إلى المدينة الإنسانية في الإمارات التي تستقبل المتضررين من جميع أنحاء العالم، لتقديم الدعم الكامل لهم في المجالات التعليمية والصحية والترفيهية.

ومن جانبه أكد البابا تواضروس على أهمية تخفيف الأعباء عن الناس ولا سيما وسط الظروف الصعبة التي تشهدها مناطق عديدة في العالم، في أيامنا هذه.

وقدم البابا الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على الدور الاجتماعي والإنساني الكبير الذي تقوم به في مختلف أنحاء العالم.