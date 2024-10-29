البث العبرية: نتنياهو سيبحث اليوم كيفية التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب بلبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا اليوم لبحث كيفية التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب في لبنان.

وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن مسؤول سياسي، أن الجدول الزمني لنهاية الحملة في لبنان قريب ويتضمن أسابيع قليلة، لافتا إلى أن الاتفاق سيستند للقرار 1701 ودعم أمريكي لعمل إسرائيل ضد نقل أسلحة إيرانية للبنان.

وأكد المسؤول السياسي، أن الاتفاق سيؤمن دعما أمريكيا لعمل إسرائيل على منع حزب الله من الاقتراب إلى الحدود.

ونقلت الصحيفة العبرية عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن الحرب في الشمال ضد حزب الله ستنتهي قبل نهاية العام.