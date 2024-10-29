أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 29-10-‌‏2024 تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة خلة العصافير في بلدة الخيام بقذائف المدفعية". ‏

كذلك أعلن الحزب، في بيان ثان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر يوم الثلاثاء 29-10-2024 ‏دبابة ميركافا في منطقة الحمامص جنوبي بلدة الخيام بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها ‏بين قتيل وجريح".‏