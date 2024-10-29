لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب أمين شري، إلى أنّ "من الطّبيعي أنّ العمل الجهادي يكون مهدّدًا من قبل العدو، سواء كان في موقع الأمين العام لـ"حزب الله" أو غيره".
وأكّد في تصريح لقناة "الجديد"، أنّه "لم تصلنا أي مبادرة من أي جهة كانت، حتّى من رئيس مجلس النّواب نبيه بري"، مشدّدًا على أنّ "الأولويّة بالنّسبة لقيادة "حزب الله"، هي وقف إطلاق النّار، والمسار للميدان"، موضحًا أنّ "الميدان هو من يحدّد المسار السّياسي بالنّسبة لنا".
كانت هذه تفاصيل خبر شري: الأولوية بالنسبة لـ"حزب الله" هي وقف إطلاق النار ولم تصلنا أي مبادرة من أي جهة حتى من بري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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