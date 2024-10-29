ذكر مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات استهدفت بلدات حبوش، الحلوسية، شبعا، حومين الفوقا، وادي الكفروة، يحمر الشقيف، عيتا الجبل، دير الزهراني، برج قلاوية، أعالي إقليم التفاح/ جبل الريحان، مرتفعات جبل صافي"، مشيرًا إلى أنّ "الغارات أدّت إلى سقوط إصابات وتدمير عدد من المنازل".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": إصابات بغارات على حبوش والحلوسية وشبعا وحومين الفوقا ويحمر الشقيف وبرج قلاوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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